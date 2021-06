2 Giugno: ambasciatore Talò, oggi ci stringiamo a coorte proiettati al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è il momento di unirsi ancora di più e di fare sistema, di stringersi a coorte per ripartire, più forti di prima, proiettati al futuro, per un futuro migliore e più sicuro per le generazioni che seguiranno. Questo il messaggio del rappresentante permanente d'Italia presso il Consiglio Atlantico, l'ambasciatore Francesco M. Talò, in occasione del 75mo anniversario della Festa della Repubblica. "A tutti gli italiani in servizio presso l'Alleanza Atlantica a Bruxelles, nei suoi comandi sulle due sponde dell'Atlantico e nei teatri operativi nei quali essa è impegnata, rivolgo i più calorosi auguri in occasione della Festa della Repubblica", ha scritto. "Grazie a ciascuno di voi per il vostro servizio allo Stato. Ogni giorno offrite un prezioso contributo per tutelare la comunità euro-atlantica e rendete questo servizio con orgoglio, professionalità e impegno, con la naturale semplicità di chi compie il proprio dovere", ha continuato. Talò ha sottolineato che "si tratta di un compito di grande responsabilità di cui beneficiano quasi un miliardo di cittadini, coloro che popolano l'area euro-atlantica". (segue) (Beb)