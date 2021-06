2 Giugno: ambasciatore Talò, oggi ci stringiamo a coorte proiettati al futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il vostro impegno va a beneficio dei cittadini italiani e delle nostre famiglie ed allo stesso tempo di tutti i popoli dell'Alleanza. Infatti i nostri principi, quelli sanciti dalla Costituzione italiana, sono i valori comuni della Nato: democrazia, stato di diritto, tutela delle libertà fondamentali. Questi sono i tratti che caratterizzano la nostra comunità, l'Occidente politico di cui l'Italia fa parte e che nell'Italia e nella sua cultura plurimillenaria trova le sue radici più profonde", ha evidenziato Talò. "Ricordo il 2 giugno dello scorso anno con emozione. Lo scoppio della pandemia ha segnato profondamente le vite di tutti noi. Allora eravamo turbati e confusi, ma abbiamo tenuto duro, l'Italia ha mostrato la sua forza e voi tutti avete contribuito a questa storica prova di resilienza. Adesso dobbiamo recuperare appieno il gusto del futuro", ha proseguito. "Ma è in primo luogo doveroso oggi rivolgere il nostro pensiero a quanti hanno perso la vita a causa del coronavirus e ai loro cari. Altrettanto doveroso è rivolgere un sentito ringraziamento alle donne e agli uomini delle nostre istituzioni che in Patria e all'estero si sono spesi con straordinaria generosità per proteggere tutti noi, prestare soccorso a chi ne ha avuto bisogno ed impegnarsi per il ritorno ad una situazione di normalità", ha aggiunto. (segue) (Beb)