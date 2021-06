2 Giugno: ambasciatore Talò, oggi ci stringiamo a coorte proiettati al futuro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei al riguardo unirmi ai tantissimi italiani che rendono omaggio con gratitudine alle nostre Forze Armate. I nostri militari sono una risorsa di immenso valore per l'Italia. Quando c'è una minaccia alla nostra sicurezza così come una terribile sfida alla nostra società le Forze Armate rispondono sempre con efficienza e generosità. Tutti insieme, noi che serviamo in modi diversi lo Stato nel contesto dell'Alleanza Atlantica, rappresentiamo la Repubblica. Dobbiamo essere orgogliosi di questo. Io sono orgoglioso di voi tutti e ciascuno deve esserlo del lavoro di chi gli sta accanto e di quello di quanti, lontani e sconosciuti, sono impegnati nella stessa squadra, quella della Repubblica Italiana, che oggi insieme festeggiamo", ha scritto. "È per me una grande soddisfazione sapere di essere parte di una comunità con donne e uomini in uniforme, funzionari dello Stato, ma anche con le nostre aziende, le cui capacità sono apprezzate nel mondo. Insieme contribuiamo alla sicurezza, generando innovazione, benessere e prosperità. Oggi è il momento di unirci, ancora di più. Di fare sistema. Di stringerci a coorte per ripartire, più forti di prima, proiettati al futuro. Un futuro migliore e più sicuro per le generazioni che seguiranno. Ancora grazie a tutti voi e buona Festa della Repubblica. Viva l'Italia", ha concluso Talò. (Beb)