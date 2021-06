2 giugno: ambasciatore Cavallari, occasione per confermare rapporti Italia-Cipro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si celebra il 75mo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, una ricorrenza importante che è l’occasione per una serie di iniziative di alto valore simbolico che confermano l’intensità dei rapporti che esistono tra Italia e Cipro. È quanto si legge nel messaggio inviato dall’ambasciatore italiano a Nicosia, Andrea Cavallari, in occasione delle celebrazioni del 2 giugno. “L’ambasciata ha curato la pubblicazione di un volume fotografico dedicato ai 60 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cipro, che ricorrono quest’anno. Il libro, che raccoglie le testimonianze fotografiche delle principali visite intercorse dal 1961 ad oggi, vuole rendere omaggio al lavoro di tutti coloro che hanno permesso di rafforzare i rapporti tra Italia e Cipro. La copia elettronica è a disposizione di tutti voi e può essere scaricata da questo collegamento”, ha detto Cavallari. “Pochi giorni fa, su iniziativa degli insegnanti di italiano, il Terra Santa College di Nicosia ha organizzato una cerimonia dedicata alla Festa della Repubblica Italiana alla presenza del Ministro della Educazione e della Cultura, Gioventù e Sport Prodromos Prodromou e di numerosi altri importanti ospiti. La cerimonia ha sottolineato lo speciale legame che esiste tra l’Italia e questa prestigiosa scuola, fondata nel 1646 da un gruppo di monaci francescani, e ha messo in risalto il ruolo significativo che il Terra Santa College svolge per la promozione e la valorizzazione della lingua e della cultura italiana a Cipro. Le foto della cerimonia sono disponibili sul sito dell’ambasciata”, ha spiegato il capo della missione diplomatica. (segue) (Res)