2 giugno: ambasciatore Cavallari, occasione per confermare rapporti Italia-Cipro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, prosegue Cavallari, “nel rispetto delle norme precauzionali ancora vigenti, avremo l’onore di insignire al rango di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia due connazionali, anche cittadini ciprioti, che si sono particolarmente distinti nella promozione delle relazioni tra l’Italia e Cipro e che nei rispettivi ambiti professionali hanno sempre dedicato impegno e passione. Si tratta di Antonella Mantovani, Rappresentante della Comunità latina di Cipro e del nostro Console onorario a Larnaka, Victor Mantovani. Ad entrambi, nel giorno della Festa della Repubblica, rivolgo il mio ringraziamento più sincero”. Questa sera, inoltre, “alcuni luoghi simbolici di Nicosia, Larnaka e Limassol verranno illuminati con i colori della bandiera italiana. Si tratta della maniera con cui le municipalità e il ministero degli Affari esteri di Cipro vogliono manifestare la loro vicinanza all’Italia e testimoniare la loro solidarietà agli italiani in occasione della Festa della Repubblica”, ha detto l’ambasciatore. “Tutte queste iniziative rappresentano in maniera emblematica il profondo rapporto di amicizia che esiste tra l’Italia e Cipro, come ricordato lo scorso 9 marzo del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio in occasione dei suoi incontri a Nicosia con il presidente della Repubblica Nicos Anastasiades e con il suo omologo Nikos Christodoulides. Nell’associarmi al messaggio del presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ho il piacere di inviare a tutti voi i miei auguri più sinceri di buona Festa della Repubblica”, ha concluso l’ambasciatore. (Res)