Americhe: presidente Bolsonaro conferma che Coppa America si giocherà in Brasile

- La Coppa America di calcio si giocherà in Brasile. Lo ha confermato il presidente Jair Bolsonaro in dichiarazioni rilasciate di fronte alla stampa. "La Coppa America è confermata in Brasile, ha vinto la coerenza", ha dichiarato Bolsonaro. "Nel paese si svolgono la coppa Libertadores e la coppa Sudamericana, per non parlare dei campionati statali brasiliani. Con gli stessi protocolli la Coppa America si può giocare senza problemi", ha aggiunto. Il presidente brasiliano ha precisato che fino ad ora sono quattro gli Stati della federazione che hanno dato il loro assenso ad ospitare il più antico torneo regionale del mondo dedicato alle nazionali: "Le partite si giocheranno senza pubblico nel Mato Grosso, a Rio de Janeiro, nel Distretto Federale (Brasilia) e a Goiania". Bolsonaro ha quindi aggiunto che nelle prossime ore potrebbe aggiungersi anche lo Stato di Sao Paulo.(Brb)