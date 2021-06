Afghanistan: Paesi Nato pronti ad accogliere lavoratori civili afgani a rischio ritorsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro dei contingenti stranieri presenti in Afghanistan annunciato ufficialmente lo scorso primo maggio ha portato all’attenzione il tema delle migliaia di civili locali che hanno collaborato in questi 20 anni con le truppe Nato, lavorando come interpreti, esperti culturali e addetti ai servizi. Secondo molti osservatori la loro vita è a rischio, considerando che in più di un’occasione sono stati bollati dai gruppi estremisti islamici (non solo i talebani) come traditori per aver collaborato con le forze Nato. Il tema riguarda tutti Paesi Nato che hanno partecipato alla Resolute Support Mission, compresa l’Italia. Intervistato da “Agenzia Nova” il generale di corpo d’armata in congedo Giorgio Battisti, primo comandante del contingente italiano della missione Isaf a Kabul dal dicembre 2001, ha sottolineato che al momento non vi sono numeri precisi, almeno per quanto riguarda l’Italia, con una stima intorno ai 300-500 civili locali che potrebbero essere accolti in Italia. “Il problema di questi local worker è di essere considerati dei traditori quindi di poter essere uccisi. Secondo fonti stampa, ci sono già stati casi di interpreti di contingenti stranieri, che sono stati ammazzati. Il pericolo è quindi reale”, nota Battisti. Il rischio di ritorsioni da parte dei talebani, avrebbe spinto l’Italia a dare disposizioni per trasferire non solo i lavoratori, ma anche i familiari fino al primo grado di parentela. Battisti ricorda come già nel 2014, quando iniziò un primo ridimensionamento del contingente italiano, vennero trasferiti circa 130 civili afgani che avevano lavorato per i militari. (segue) (Res)