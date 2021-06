Afghanistan: Paesi Nato pronti ad accogliere lavoratori civili afgani a rischio ritorsioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al pari dell’Italia, altri Paesi della coalizione hanno annunciato piani per trasferire insieme ai militari anche il personale civile locale, in particolare Regno Unito, Germania e Francia, con quest’ultima che ha già ritirato nel 2013 tutte le sue truppe compresi i lavoratori afgani. Come indicato nei giorni scorsi dal quotidiano francese “Le Monde”, la Francia concederà l'asilo a un centinaio di cittadini afgani e alle loro rispettive famiglie per aver collaborato con i suoi militari in Afghanistan. L'operazione sarà finanziata dal ministero degli Esteri e coinvolgerà in tutto 600 persone. Nei giorni scorsi, Londra a sua volta ha annunciato piani per permettere ai lavoratori civili afgani di stabilirsi nel Regno Unito, con una stima di circa 3.000 persone di cittadinanza afgana che dovrebbero fare richiesta di asilo per ragioni di sicurezza. Secondo la stampa britannica, sinora a circa 1.300 di loro è concesso il trasferimento. Per il generale Battisti, la situazione sarà più complessa per gli Stati Uniti. Le stime riportate da molti organi di stampa Usa, parlano di almeno 18.000 civili afgani, lavoratori e famiglie. “Un numero consistente che richiede un’organizzazione complessa”, sottolinea il generale Battisti. (segue) (Res)