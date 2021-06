Afghanistan: Paesi Nato pronti ad accogliere lavoratori civili afgani a rischio ritorsioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al rischio di attacchi per il ritiro in corso, il generale Battisti ricorda come nel Paese vi siano una moltitudine di fazioni e gruppi armati e terroristici, che si aggiungono ai talebani. Tra questi lo Stato islamico, che dopo le sconfitte territoriali in Siria e Iraq ha iniziato ad espandersi anche in Afghanistan con il nome Stato islamico dell’Iraq e del Levante - Provincia del Khorasan. Secondo valutazioni dell’intelligence statunitense e delle Nazioni Unite, vi sarebbero almeno 20 gruppi terroristici attivi nel Paese. Molti di questi gruppi hanno sede o hanno una qualche forma di presenza coordinata nel vicino Pakistan. Tra i gruppi più importanti figurano: Al Qaeda, Stato Islamico, la rete Haqqani, Lashkar-e-Taiba, Lashkar-e-Jhangvi, Jaish-e-Mohammad, i talebani pakistani (Tehrik-e Taliban Pakistan) e il movimento islamico dell'Uzbekistan. Il generale Battisti ricorda che dopo la firma il 29 febbraio 2020 degli accordi di Doha con gli Stati Uniti per il ritiro dei militari stranieri, l’interesse dei talebani è quello di evitare un ritorno delle forze straniere. “Non ritengo che i talebani che hanno firmato l’accordo di Doha siano intenzionati a colpire i militari stranieri. Il rischio è rappresentato da quelle le formazioni che non si riconoscono nell’accordo di Doha che potrebbero creare delle provocazioni, per fare in modo che ci siano reazioni da parte dei contingenti che si ritirano”, afferma Battisti. Come osserva il generale, gli Stati Uniti stanno dispiegando una forza aeronavale e terrestre per poter intervenire nel caso di attacchi dei talebani o di altri gruppi terroristici contro il proprio contingente in ripiegamento. (segue) (Res)