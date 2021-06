Afghanistan: Paesi Nato pronti ad accogliere lavoratori civili afgani a rischio ritorsioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Battisti ha inoltre descritto la complessità logistica del ritiro che sta avvenendo con le tempistiche strette indicate dallo stesso presidente Usa Biden, che ha anticipato il completamento del trasferimento dei contingenti dall’11 settembre ai primi di luglio. “In tutti questi anni i contingenti si sono appesantiti in termini di materiali ed equipaggiamenti portati sul campo. Si tratta di preparare tutti i mezzi per il rientro, ma prima occorre valutare cosa cedere alle forze di sicurezza afgane, cosa riportare in patria e cosa eventualmente distruggere”, sottolinea il generale. “Un’accelerazione di questa natura ha costretto chi opera sul terreno a velocizzare le procedure”, aggiunge Battisti, ricordando come i trasferimenti avvengano esclusivamente con un ponte aereo. “Le capacità delle piste di atterraggio condizionano il numero di voli durante il giorno e la notte. Si dovranno dunque sincronizzare i voli che possono atterrare e caricare il materiale”, afferma il generale. (segue) (Res)