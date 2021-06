Afghanistan: Paesi Nato pronti ad accogliere lavoratori civili afgani a rischio ritorsioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i contingenti avessero un anno di tempo o dettato loro le tempistiche il movimento sarebbe stato più lineare. Le scelte quindi devono essere ancora più serrate”, Battisti sottolinea come i militari italiani si siano mossi già in precedenza a preparare inventari e un piano “di emergenza” per affrontare la situazione. Parlando della situazione nel Paese e dei rischi per l’Afghanistan derivanti dal ritiro, Battisti osserva che la situazione non è delle migliori, come ammesso anche dalle stesse istituzioni statunitensi citate dai media. “Nonostante i progressi tangibili, le forze di sicurezza afgane, non sono ancora completamente pronte”, sostiene il generale. Infatti, le Forze armate afgane sono state “ricostruite da zero” con un processo di vera e propria ricostituzione iniziato solamente tra il 2007 e il 2008. Inoltre, per Battisti, ha pesato sulla formazione anche la forte eterogeneità dei componenti delle forze di sicurezza composte da ex mujahideen dell’insurrezione contro i sovietici, ufficiali del governo filo-sovietico di Mohammad Najibullah, da quadri formati dalle forze Nato e da altri quadri che hanno invece ricevuto la propria formazione in Cina, Pakistan o India. (segue) (Res)