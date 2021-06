Afghanistan: Paesi Nato pronti ad accogliere lavoratori civili afgani a rischio ritorsioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ci dobbiamo quindi meravigliare che le forze di sicurezza abbiano delle performance che non rispettano le aspettative”, sottolinea Battisti. Inoltre, il generale ricorda l’altissimo prezzo in vite umane pagato dalle Forze armate afgane “nei periodi caldi” dell’insurrezione dei gruppi armati, anche dopo l’accordo di Doha, con stime che parlano di almeno 1.000 morti al mese tra i militari, cifra “insostenibile” se guardata con un occhio occidentale, considerando che tali numeri erano registrati dalle forze Usa nel periodo più difficile della guerra in Vietnam. Battisti sottolinea il timore di “uno sfaldamento” delle forze di sicurezza afgane anche alla luce di un governo attualmente considerato debole, come già capitato in passato dopo il ritiro dei sovietici nel 1989. (segue) (Res)