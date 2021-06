Afghanistan: Paesi Nato pronti ad accogliere lavoratori civili afgani a rischio ritorsioni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vent'anni di nostra presenza sono serviti comunque a far conoscere alla società afgana dei modelli di vita diversi. Modelli che non devono essere applicati ovviamente tout court, ma modelli attraverso i quali la società può prendere esempio”, afferma il generale, facendo riferimento al lascito di 20 anni di presenza Nato in Afghanistan. Soprattutto nelle città infatti, i giovani sotto i 30 anni, che rappresentano il 50 per cento della popolazione, si sono abituati ad utilizzare internet e cellulari “e difficilmente potrebbero accettare il ritorno di regime violento e oppressivo”. Secondo un recente sondaggio di Asia Foundation su di un campione di 130.000 persone, l’86 per cento degli afgani non è favorevole al ritorno dei talebani in particolare nelle aree urbane. Il timore riguarda soprattutto le donne che rischiano di essere le grandi perdenti dell’accordo di Doha e ritornare ad essere virtualmente “cancellate dalla società”. Secondo Battisti “anche i talebani, almeno quelli che hanno siglato l’accordo di Doha, sono consapevoli che non possono più governare solo con il terrore”. Inoltre, i talebani, in caso dovessero prendere il potere, hanno comunque bisogno dei finanziamenti della comunità internazionale, in primis degli Usa. (Res)