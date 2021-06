2 giugno: Nesci (M5s), rendere concreta la coesione territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai come in questa delicata fase storica, i valori della nostra Repubblica e dell'unità nazionale devono emergere con forza per rendere concreta la coesione territoriale, superando i divari che allontano il Sud dalle sue molteplici possibilità di sviluppo". E' quanto scrive in una nota la sottosegretaria per il Sud e la coesione territoriale ed esponente del Movimento 5 stelle, Dalila Nesci, che oggi prenderà parte "alle celebrazioni della Festa della Repubblica presso la Capitaneria di Porto di Vibo Marina"."La giornata di oggi testimonierà, ancora una volta, come i nostri territori dispongano di uno straordinario patrimonio naturalistico, storico e culturale. E sono orgogliosa - conclude - di come le nostre comunità possano contare su brillanti giovani con forte sensibilità e affezione per la crescita culturale del territorio". (Com)