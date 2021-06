Repubblica Ceca: migliaia in piazza a Praga contro la ministra della Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Praga ieri sera si sono svolte nuove proteste di piazza contro la ministra della Giustizia, Marie Benesova. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". La manifestazione è stata promossa dall'associazione Un milione di momenti per la democrazia e voleva esprimere dissenso verso le azioni della guardasigilli, in particolare il suo ruolo nel determinare le dimissioni dell'ex procuratore generale Pavel Zeman. I manifestanti si sono riuniti nella Città Nuova di Praga e sono poi marciati in direzione del ministero della Giustizia, chiedendo le dimissioni di Benesova. La dimostrazione è terminata in piazza San Venceslao, dove ci sono stati una serie di interventi. Secondo la polizia i partecipanti sono stati tra 3.500 e 4 mila e non sono stati riportati incidenti. Hana Strasakova, dell'associazione che ha promosso l'evento, ha dichiarato che la ministra Benesova è "una donna che sta cercando di influenzare la giustizia in Repubblica Ceca" e per questo motivo "non può essere ministra della Giustizia". Tra gli slogan esibiti dai manifestanti alcuni recavano scritte quali "Dimissioni" e "Ne abbiamo avuto abbastanza". Non sono mancate critiche anche al primo ministro, Andrej Babis, per il suo conflitto di interessi. (segue) (Vap)