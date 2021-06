Repubblica Ceca: migliaia in piazza a Praga contro la ministra della Giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale della Repubblica Ceca, Pavel Zeman, ha rassegnato le dimissioni dopo dieci anni e mezzo e lasciato ufficialmente il ruolo il 30 giugno. Nello spiegare le ragioni delle sue dimissioni Zeman ha affermato di avere sentito pressione da parte di Benesova. La pressione esercitata dalla guardasigilli nei suoi confronti gli ha sottratto tempo utile al lavoro e "se dedichi la maggior parte del tuo tempo a questi litigi è abbastanza inutile", ha affermato. Zeman ha rivelato di aver considerato le dimissioni già in precedenza ma di essere rimasto a capo dell'Ufficio del procuratore generale per le indagini sul coinvolgimento russo nelle esplosioni dei depositi di munizioni di Vrbetice del 2014. Ora che le conclusioni sul caso sono state pubblicate il procuratore non ha più il timore che finiscano "bloccate". Una settimana prima dell'annuncio di dimissioni da parte di Zeman, la guardasigilli ha dichiarato l'intenzione di aprire una procedura disciplinare contro di lui per le sue dichiarazioni in conferenza stampa sul caso di Vrbetice. (Vap)