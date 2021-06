Sardegna: dal 4 giugno via alle prenotazioni per le vaccinazioni dei cittadini dai 16 ai 39 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna, dal prossimo venerdì, anche i cittadini di età compresa fra i 16 e i 39 anni potranno prenotarsi per la vaccinazione anti-Covid. La Regione sta mettendo a punto il sistema di prenotazione. Dal 4 giugno sarà a disposizione la piattaforma di Poste Italiane. Per ciò che attiene l'immunizzazione degli under 16 scende i campo la Federazione dei pediatri sardi che si dicono "pronti a immunizzare i giovanissimi, a patto che la Regione fornisca le necessarie indicazioni operative. Chiediamo un confronto per capire come far fronte alle esigenze dei 53 mila assistiti". Intanto si attende l'accordo per le vaccinazioni nelle farmacie per le quali si stanno definendo alcuni aspetti il protocollo sulla sicurezza. Saranno 300 le farmacie dell'isola coinvolte nell'operazione. (Rsc)