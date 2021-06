Roma 2021: Bernaudo (LI), nomi da società civile ci sono, vertici centrodestra ci premino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma c’è una mobilitazione spontanea di professionisti, imprenditori, ma anche di persone che vengono dal mondo dell’Università e della ricerca. Il centrodestra finora ci ha ignorato, ma è ancora possibile una sterzata riformatrice. I nostri candidati hanno già tutti firmato la propria candidatura per mettersi a disposizione di una grande rivoluzione amministrativa per Roma". Lo dichiara Andrea Bernaudo candidato sindaco di Roma per i Liberisti italiani. "Chiedo a Tajani, Meloni, Salvini, Toti e Cesa di avere coraggio e per una volta di premiare l’impegno della famosa società civile. Ora serve un sacrificio ed un gesto d’amore per Roma. Se il centrodestra deciderà di avere il coraggio di cambiare noi ci siamo col nostro programma, l’unica ricetta possibile per far rinascere Roma”, conclude. (Com)