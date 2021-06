Covid: ministero Affari regionali, limite 4 persone a tavola solo in zona gialla, in corso approfondimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, secondo quanto si apprende, ha sentito il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, per risolvere positivamente e superare l'interpretazione sul limite massimo di 4 persone ai tavoli nei ristoranti. Il limite massimo di 4 persone, salvo che si tratti di conviventi, si applica 'solo in zona gialla' (art. 27 DPCM 2 marzo 2021). Per la zona bianca, questa l'interpretazione dell'ufficio legislativo del Ministero per gli Affari regionali, questa restrizione dovrebbe intendersi superata. Sulla questione, viene fatto notare, sono in corso approfondimenti. (Rin)