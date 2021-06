Migranti: Biden annulla formalmente il programma "Restate in Messico" di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha sospeso il programma poco dopo il suo insediamento il 20 gennaio e ha permesso l'ingresso nel paese di circa 11.000 persone che erano nel programma. La cancellazzione ufficiale dell'Mpp arriva giorni dopo che il dipartimento per la Sicurezza nazionale ha ufficialmente vietato le separazioni familiari, un'altra politica chiave dell'amministrazione Trump. Biden ha affrontato aspre critiche sulle sue politiche sull'immigrazione sia da destra che da sinistra, da un lato per aver interrotto l'approccio restrittivo di Trump e dall'altro per non essersi mosso abbastanza rapidamente nel ridimensionarlo. (Nys)