Usa-Tajikistan: colloquio Blinken- Muhriddin, focus su dossier regionali

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken ha avuto una conversazione con il ministro degli Esteri del Tagikistan, Sirojiddin Muhriddin. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Blinken ha riaffermato il continuo sostegno degli Stati Uniti alla sovranità, all'integrità territoriale e all'indipendenza del Tagikistan. Il segretario di Stato ha ringraziato il ministro degli Esteri per la leadership del Tagikistan sulle questioni di sicurezza regionale, il sostegno ai negoziati di pace in Afghanistan e il continuo partenariato sugli sforzi antiterrorismo, anche nel quadro del C5+1. Esprimendo condoglianze per le vite perse durante gli scontri ai confini del Kirghizistan e del Tagikistan ad aprile, il capo della diplomazia statunitense ha elogiato gli sforzi per ridurre le ostilità, delimitare il confine e raggiungere una soluzione pacifica e duratura. Blinken ha inoltre rilevato l'importanza di promuovere la connettività regionale, i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti. Entrambi i leader hanno riaffermato la forte relazione bilaterale tra Stati Uniti e Tagikistan e hanno convenuto che terranno le consultazioni bilaterali annuali non appena le circostanze lo consentiranno.(Nys)