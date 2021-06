Marocco: risolvere situazione minori non accompagnati all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha dato ordine al governo di Rabat di intervenire per risolvere definitivamente la questione dei minori marocchini non accompagnati in situazione irregolare nei paesi europei. Secondo quanto si legge in un comunicato ufficiale della casa reale di Rabat, il monarca ha dato ordine in particolare ai ministri responsabili dell'Interno e degli Affari Esteri di occuparsi della questione dei minori marocchini non accompagnati, in una situazione irregolari in alcuni paesi europei, confermando il chiaro e fermo impegno del Regno del Marocco ad accettare il rientro dei minori non accompagnati debitamente identificati. A tal fine sono stati istituiti meccanismi di cooperazione con alcuni paesi, in particolare Francia e Spagna e che ha portato al ritorno in Marocco di diversi deciine di minori, afferma la nota. I ritardi osservati nell'attuazione di questa cooperazione sono principalmente legati a blocchi dovuti a procedure (amministrative e giudiziarie) complesse in alcuni paesi europei, aggiunge la stessa fonte, precisando che il Marocco è il primo paese interessato da alcuni circoli della società civili, e anche reti criminali, che usano il pretesto delle condizioni dei minori per strumentalizzarli. Il Marocco è pronto a collaborare, come ha sempre fatto, con i paesi europei e l'Unione Europea (UE), per la risoluzione di questo problema, continua il comunicato stampa, rilevando che il Regno spera che l'UE e i paesi interessati sappiano andare oltre i vincoli procedurali per facilitare questa operazione. Il Marocco si rammarica ancora una volta che la questione migratoria, compresa la questione dei minori non accompagnati, può essere utilizzata come alibi per aggirare le reali cause dell'attuale crisi politica con la Spagna, le cui origini e fondamenti sono ben noti. Le autorità marocchine si riservano il diritto di portare, al momento opportuno, il risposte adeguate alle accuse infondate del governo spagnolo, conclude. (Res)