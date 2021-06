Brasile: bilancia commerciale registra avanzo record di 9,29 miliardi di dollari a maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato della bilancia commerciale dei beni è anche legato al fatto che il mese scorso, il ministero dell'Economia ha modificato il calcolo della bilancia commerciale. Tra i principali cambiamenti figura l'esclusione di esportazioni e importazioni "fittizie" di piattaforme petrolifere. In queste operazioni, le piattaforme petrolifere che mai hanno lasciato il paese erano considerate come esportazioni se registrate presso le filiali di Petrobras all'estero, e come importazioni, quando registrate in Brasile. Altra novità è state l'inserimento, nelle importazioni, dell'energia elettrica prodotta dalla centrale di Itaipu e acquistata dal Paraguay, per un totale di 1,5 miliardi di dollari all'anno. L'intera serie storica dal 1989 in poi è stata rivista con la nuova metodologia. (Brb)