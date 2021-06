© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- In occasione del quarantennale della scomparsa del noto cantautore Rino Gaetano presso l'Arena all'aperto del parco delle Valli si terrà un incontro con la stampa per l'intestazione a Rino Gaetano del Parco Arena destinata ai concerti e riqualificata dal Municipo Roma III. Saranno presenti: Giovanni Caudo, Presidente del Terzo Municipio, Alessandro Gaetano, nipote di Rino Gaetano e leader della Rino Gaetano Band, e Anna Gaetano, sorella del cantante. Seguirà un concerto in memoria di Rino in diretta streaming sulla pagina Facebook "Rino Gaetano Band" e sarà trasmesso on air su Radio Italia Anni 60 Roma FM 100.5. Roma, Arena parco delle Valli, via delle Valli 171, ingresso da via Conca D'Oro (ore 11:45). Concerto in streaming dalle 18:30- Celebrazioni della festa della Repubblica nel comune di Civitavecchia. Il sindaco Ernesto Tedesco sarà presente con le autorità cittadine civili e militari per la deposizione di una corona d'alloro e gli onori militari. Civitavecchia, piazzale degli Eroi. (ore 11) (Rer)