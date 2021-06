Migranti: premier libico Dabaiba, risolvere alla radice problema flussi irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema dell'immigrazione irregolare deve essere trattato "alla radice" e cioè nei Paesi d'origine, invece di far portar ai Paesi di passaggio come la Libia o a quelli di arrivo "tutto il peso delle decisioni" sulle azioni da intraprendere. Lo ha detto primo ministro del Governo di unità nazionale libico (Gun), Abdulhamid Dabaiba, al termine di un colloquio bilaterale tenuto con il presidente francese Emmanuel Macron. Il premier libico ha annunciato che durante i colloqui è stato deciso di riattivare la commissione congiunta franco-libica che non si è più riunita dal 2002. Il primo ministro ha spiegato che l'obiettivo sarà quello di "assicurare il controllo della messa in atto degli accordi" tra Tripoli e Parigi nei settori dell'energia, delle infrastrutture. (Frp)