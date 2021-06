Usa: Biden, terrorismo da suprematisti bianchi prima minaccia contro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’intelligence degli Stati Uniti, il terrorismo domestico legato al suprematismo bianco rappresenta oggi la minaccia più letale per la sicurezza del Paese. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando da Tulsa, in Oklahoma, in occasione del 100esimo anniversario del massacro a sfondo razziale che ha colpito la città nel 1921. “Non l’Isis, non Al Qaida: il suprematismo bianco è oggi la principale minaccia”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca.(Nys)