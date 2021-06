Migranti: Biden annulla formalmente il programma "Restate in Messico" di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, ha formalmente annullato il programma "Restate in Messico", in quella che è l'ultima di una serie di mosse volte a smantellare le politiche restrittive sull'immigrazione dell'ex presidente Donald Trump. Lo scrive il quotidiano "The Hill". Il programma, noto formalmente come Migrant protection protocols (Mpp), è stato una pietra angolare della politica di gestione delle frontiere di Trump e ha spinto i potenziali richiedenti asilo a rimanere in Messico per attendere l'esito della loro domanda presso il tribunale per l'immigrazione degli Stati Uniti. Il segretario alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, ha affermato che il programma Mpp non ha aiutato a migliorare la gestione delle frontiere. (segue) (Nys)