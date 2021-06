Usa-Cipro: colloquio Blinken- Christodoulides, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Le parti hanno riaffermato il loro impegno ad approfondire il forte rapporto bilaterale Usa-Cipro. Blinken e Christodoulides hanno concordato sull'importanza di promuovere la stabilità nel Mediterraneo orientale attraverso la cooperazione regionale e la risoluzione pacifica delle controversie. Il segretario di Stato ha promesso il continuo sostegno degli Stati Uniti agli sforzi guidati da Cipro e facilitati dalle Nazioni Unite per riunificare l'isola come federazione a beneficio di tutti i ciprioti, poiché gli Stati Uniti incoraggiano entrambe le parti a dimostrare la necessaria apertura e flessibilità al compromesso in modo da trovare un terreno comune per riavviare i colloqui. Il capo della diplomazia di Washington ha espresso il suo sostegno al meccanismo diplomatico 3+1, che include la Repubblica Democratica del Congo, la Grecia, Israele e gli Stati Uniti. Blinken ha quindi sottolineato l'importanza degli sforzi condivisi per contrastare l'influenza dannosa di Russia e Cina nella regione.(Nys)