Brasile: bilancia commerciale registra avanzo record di 9,29 miliardi di dollari a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale del Brasile ha registrato un avanzo record da 9,29 miliardi di dollari nel mese di maggio 2021. Lo riferisce il ministero dell'Economia del Brasile, sottolineando che si tratta del risultato più alto delle serie storiche per il mese di maggio iniziate nel 1989. Il risultato è influenzato principalmente dall'aumento del prezzo delle commodities sul mercato internazionale dall'aumento delle esportazioni agricole relative al nuovo raccolto. Il saldo di maggio 2021 è superiore del 35,9 per cento rispetto a quello dello stesso mese dello scorso anno. A maggio le esportazioni hanno raggiunto un volume di 26,9 miliardi di dollari, in una crescita del 46,5 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, record assoluto dall'inizio delle serie storiche iniziate nel 1989. Le importazioni hanno raggiunto un volume di 17,6 miliardi di dollari, in aumento del 57,4 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi cinque mesi dell'anno la bilancia commerciale del paese accumula un avanzo di 27,5 miliardi di dollari, in aumento del 74,3 per cento rispetto al primo quadrimestre del 2020. Anche in questo caso si tratta del più alto risultato degli ultimi 32 anni. (segue) (Brb)