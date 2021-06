Roma 2021: nei Municipi in 46 in campo per le primarie del centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La corsa alle primarie del centrosinistra per il sindaco ha sette concorrenti. Quella per i Municipi ben 46. Le 20 forze politiche e civiche della coalizione hanno chiuso un accordo sui Municipi II e VIII e quindi non ci saranno primarie in questi due territori, i candidati sono i presidenti uscenti: Francesca Del Bello del Pd per il Municipio II e Amedeo Ciaccheri di Liberare Roma per il Municipio VIII. È sfida a tre sul Municipio I: dopo il ritiro dei dem Stefano Marin e Daniela Spinaci, e il passo indietro dell'assessore uscente Emiliano Monteverde, in favore di Lorenza Bonaccorsi del Pd, restano in campo Raffaele Pulika Calzini di Liberare Roma e Matteo Costantini di Demos. Nel Municipio III corrono Paolo Marchionne del Pd, Marina D'Ortenzio per Liberare Roma, Angela Silvestrini di Demos, Francesco Pieroni. Nel Municipio IV: Massimiliano Umberti del Pd, Carla Corciulo per LR, Paolo De Paolis, Federico Proietti. Nel Municipio V: Mauro Caliste, Maurizio Mattana per LR, Francesco Sirleto, Francesco Tieri, Stefano Veglianti. Nel Municipio VI: Fabrizio Compagnone del Pd, Amedeo Febi per LR, Alessandra Laterza. Nel Municipio VII: Francesco Laddaga, Sandro Luparelli per LR, Carlo Mazzei. Nel Municipio IX: Paolo Barros per LR, Titti Di Salvo e Alessandro Lepidini del Pd, Laura Giovannercole per Demos. Nel Municipio X: Antonio Caliendo, Mario Falconi e Franco De Donno per Demos. Nel Municipio XI: Gianluca Lanzi del Pd e Daniela Marianello per LR; nel Municipio XII: Marco Miccoli ed Elio Tomassetti del Pd, Fabio Magrini per LR, Marco Donati per Demos, Gioia Farnocchia: Nel Municipio XIII: Sabrina Giuseppetti e Roberto Fera del Pd, Matteo Manenti per LR, Arianna Ugolini. Nel Municipio XIV: Ileana Argentin del Pd, Massimo Moretti per Demos, Marco Della Porta. Nel Municipio XV: Daniele Torquati e Luigina Chirizzi del Pd, Tatiana Marchisio per LR. (Rer)