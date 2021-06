Usa: due vigili del fuoco colpiti in sparatoria a Los Angeles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due vigili del fuoco sono stati colpiti da un uomo armato che ha aperto il fuoco in una caserma dei pompieri nella zona di Agua Dulce, a nord di Los Angeles. Lo riferisce il quotidiano “Los Angeles Times”. La sparatoria - i cui dettagli stanno ancora emergendo - è avvenuta presso la stazione 81 dei vigili del fuoco nella valle di Santa Clarita. Fonti delle forze dell'ordine hanno affermato che almeno un pompiere che lavorava alla stazione è stato ucciso e che un'altra vittima è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. Una fonte dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles ha detto che l'assalitore era un ingegnere affiliato al corpo dei pompieri. “È con il cuore pesante che [L.A. County Fire Department] conferma che una tragica sparatoria si è verificata intorno alle 10:55 di oggi (ora locale)", ha fatto sapere il dipartimento dei pompieri su Twitter, aggiungendo che "sono ancora in corso i primi accertamenti”. Fonti delle forze dell'ordine hanno affermato che l'uomo armato ha ingaggiato uno scontro a fuoco con gli agenti della contea di Los Angeles dopo l'attacco per poi barricarsi in una casa a circa 10 miglia dalla caserma. Una parte di quella casa è ora in fiamme ma una persona è visibile dall’esterno. Una fonte delle forze dell'ordine ha affermato che il sospetto non è più una minaccia, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Secondo i registri della proprietà, la casa appartiene a un veterano dei pompieri della contea.(Nys)