Medio Oriente: fonti stampa, Israele chiederà aiuti militari Usa per un miliardo di dollari

- Entro questa settimana le autorità di Israele chiederanno agli Stati Uniti aiuti militari d'emergenza per un miliardo di dollari. Lo ha detto all’emittente “Fox News” il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham, di ritorno da una visita in Israele durante la quale ha incontrato il premier Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Benny Gantz. Funzionari della Difesa israeliana hanno confermato la notizia al sito d’informazione statunitense “Axios”, sottolineando che tali aiuti sono necessari per ricostituire il sistema di difesa aerea Iron Dome, fortemente impegnato durante le recenti tensioni con la Striscia di Gaza, e per acquistare munizioni per l'aeronautica israeliana, principalmente bombe a guida di precisione. Diversi legislatori democratici del Congresso si sono opposti a un’ulteriore fornitura di armi a Israele, dopo che almeno 256 palestinesi sono rimasti uccisi durante i combattimenti del mese scorso. Il sistema Iron Dome è stato utilizzato per intercettare migliaia di razzi lanciati dal movimento islamico palestinese Hamas durante gli undici giorni di combattimento e il presidente Usa, Joe Biden, ha già promesso che gli Stati Uniti lo avrebbero rifornito. (segue) (Nys)