Usa: Biden, quella di Tulsa non fu una rivolta ma un massacro

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha pronunciato un discorso pubblico da Tulsa, in Oklahoma, in occasione del 100esimo anniversario del massacro a sfondo razziale che ha colpito la città nel 1921. "Per troppo tempo – ha detto l’inquilino della Casa Bianca - la storia di ciò che è accaduto qui è stata raccontata in silenzio, ammantata di oscurità”. “Miei concittadini – ha aggiunto - questa non è stata una rivolta: questo è stato un massacro”. La strage del 1921 vide una violenta folla di suprematisti bianchi irrompere nel quartiere nero di Greenwood a Tulsa, noto all’epoca come la “Wall Street nera” per via della sua fiorente economia. Gli assalitori distrussero case e negozi, uccidendo centinaia di afroamericani. I resoconti dell'attacco riferiscono di chiese bombardate, donne incinte brutalizzate, bambini assassinati e almeno 35 isolati rasi al suolo. Biden è il primo presidente degli Stati Uniti a commemorare i fatti di Tulsa, i cui pochi superstiti sono stati sentiti in audizione alla Camera dei rappresentanti la scorsa settimana.(Nys)