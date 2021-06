Usa: Biden rivela nuove misure per combattere disparità razziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha colto l'occasione della sua visita Tulsa - in Okhlahoma - per rivelare i dettagli di un ampio piano dell'amministrazione per promuovere l'equità razziale in tutto il Paese. Lo scrive la stampa Usa, ricordando che Biden si è recato nella città di Tulsa per incontrare i sopravvissuti al massacro razziale cui la città ha fatto da sfondo nel 1921. La strage vide una violenta folla di suprematisti bianchi irrompere nel quartiere nero di Greenwood a Tulsa, noto all’epoca come la “Wall Street nera” per via della sua fiorente economia, provocando la morte di 300 afroamericani. Tra le varie iniziative c’è l'incremento delle commesse federali con piccole ditte in difficoltà. Dieci miliardi di dollari serviranno a finanziare progetti a sostegno di infrastrutture civili, mentre altri ristori verranno stanziati per la comunità afroamericana di Tulsa – dove tutt’oggi gli afroamericani vivono una situazione abitativa disagiata - e per la realizzazione di abitazioni a affitto calmierato. Inoltre, 15 miliardi di dollari saranno indirizzati ai quartieri dove si sono registrati maggiori cali nell'occupazione, per finanziare scuole, attività e infrastrutture. L’amministrazione Usa intende affrontare anche il tema della discriminazione razziale nei posti di lavoro, da monitorare tramite una nuova agenzia interministeriale che si occuperà di stilare linee guida e strategie di intervento.(Nys)