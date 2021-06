Usa: Biden sospende contratti locazione petrolio e gas in riserva Alaska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Joe Biden sospenderà i contratti di locazione per l'estrazione di petrolio e gas nell'Arctic National Wildlife Refuge, la più grande riserva naturale dell'Alaksa, in attesa di nuovi dati sul loro possibile impatto ambientale. Lo ha reso noto il dipartimento degli Interni. L'iniziativa va ad annullare uno dei principali sforzi dell'ex presidente Donald Trump per espandere lo sviluppo di combustibili fossili e minerali negli Stati Uniti. Durante la sua campagna elettorale, Biden si è impegnato a proteggere l'habitat naturale di orsi polari, caribù e uccelli migratori. “Il presidente Biden ritiene che i tesori nazionali dell'America siano capisaldi culturali ed economici del nostro Paese ed è grato per la tempestiva azione del dipartimento degli Interni di sospendere tutti i contratti in attesa di una revisione delle decisioni prese negli ultimi giorni dell'ultima amministrazione che avrebbero potuto cambiare il carattere di questo posto speciale per sempre", ha dichiarato in una nota Gina McCarthy, consigliere nazionale per il clima della Casa Bianca.(Nys)