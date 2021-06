© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioREGIONE- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, consegna una copia della Costituzione ai maturandi che fanno il vaccino anti Covid. Partecipano l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, Antonio Rosati, amministratore delegato di Eur Spa e il direttore generale della Asl Roma 2, Giorgio Casati. Roma, Centro Vaccinale La Nuvola, Viale Europa 189. (ore 11)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola, politiche per la ricostruzione, personale, Claudio Di Berardino partecipa alla cerimonia di deposizione di una corona per l'anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi. Roma, Piazza Garibaldi al Gianicolo. (ore 11) (segue) (Rer)