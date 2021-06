Centrodestra: Meloni, su grandi scelte non c’è incompatibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle grandi scelte “non c’è incompatibilità nel centrodestra come invece avviene dall’altra parte”. Così il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera. Sulla scelta dei candidati per le elezioni amministrative “non siamo partiti” dal peso politico dei partiti ma dalla volontà “di vincere”. Dunque “servono candidati che siano competitivi", ha aggiunto. (Rin)