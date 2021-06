Usa: Casa Bianca, gruppi russi dietro attacco informatico ad azienda Jbs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la Casa Bianca si celano gruppi russi dietro l’attacco informatico che ha colpito Jbs, il più grande fornitore di carne al mondo. La vice portavoce della presidenza, Karine Jean-Pierre, ha reso noto che Jbs ha riferito all’amministrazione Usa di aver subito un’offensiva cibernetica da parte di una organizzazione criminale di base in Russia, che ha chiesto un riscatto in cambio del ripristino del sistema informatico. Jean-Pierre, parlando ai giornalisti a bordo dell'Air Force One diretto a Tulsa, in Oklahoma, per una visita ufficiale del presidente Joe Biden, ha assicurato che gli Stati Uniti hanno contattato il governo russo e che sulla vicenda indagando anche il Federal bureau of Investigation (Fbi). Jbs è una società di trasformazione alimentare statunitense interamente controllata da Jbs S.A., una holding brasiliana che rappresenta il più grande trasformatore al mondo di carni bovine e suine. L’attacco contro l’industria alimentare giunge a un mese di distanza dall’assalto informatico contro l'oleodotto statunitense Colonial Pipeline. La società che opera l’infrastruttura avrebbe versato 4 milioni di dollari agli hacker, anch’essi di matrice russa, dai quali è stata attaccata. Questo è quanto sostiene il miliardario John Catsimatidis, candidato sindaco di New York per il Partito repubblicano nel 2013, che ha raccontato a “Fox News” di aver saputo del pagamento del riscatto da proprie fonti.(Nys)