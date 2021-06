Roma 2021: Raggi, alleanze si fanno sui programmi, se ne parlerà al ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Movimento 5 stelle “il caso ramano è un caso a parte. Le alleanze si fanno sui programmi e non a prescindere. Ad ogni modo di alleanze se ne parla ai ballottaggi”. Lo ha affermato la sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenendo a “Cartanianca” su Rai3 sulle prossime elezioni nella Capitale. Dunque di una possibile alleanza “se ne parlerà al ballottaggio. Parlare di un’alleanza a prescindere per me non ha senso”, ha aggiunto. (Rin)