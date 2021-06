Usa: Casa Bianca, al lavoro con alleati su dossier spionaggio Nsa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto pubblicato dal quotidiano tedesco “Sueddeutsche Zeitung”, l'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (Nsa) ha spiato diversi esponenti politici europei con l'appoggio del Servizio per le informazioni della difesa (Fe), l'agenzia di intelligence militare della Danimarca. L'attività di spionaggio è stata avviata nel 2012-2013 e rientra nello scandalo delle intercettazioni degli alleati europei degli Usa attuate dall'Nsa. Con riguardo alla Germania, tra i politici spiati vi sono Angela Merkel, l'allora ministro degli Esteri Frank-Walter Steinmeier, dal 2017 presidente della Repubblica, e Peer Steinbrueck, dal 2005 al 2009 ministro delle Finanze e nel 2013 candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). A essere intercettati sono stati anche politici di Francia, Svezia e Norvegia. Le informazioni della “Sueddeutsche Zeitung” costituiscono un nuovo sviluppo dello scandalo che ha travolto l'Fe per la sua collaborazione con l'Nsa. Nel 2020, la vicenda ha costretto alle dimissioni l'intera dirigenza del servizio danese. Lo stesso direttore dell'Fe, Thomas Ahrenkiel, ha lasciato l'incarico per divenire ambasciatore di Danimarca a Berlino. Tuttavia, in conseguenza dello scandalo delle intercettazioni, Ahrenkiel non ha potuto assumere tale funzione. (Nys)