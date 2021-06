Medio Oriente: fonti stampa, Israele chiederà aiuti militari Usa per un miliardo di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa israeliano Gantz arriverà a Washington giovedì prossimo, 3 giugno, per colloqui con il capo del Pentagono, Lloyd Austin, e il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan. La richiesta di aiuti militari, secondo le fonti di “Axios”, sarà al centro della visita di Gantz, il quale discuterà anche dell'accordo sul nucleare iraniano, del cessate il fuoco di Gaza e degli sforzi di ricostruzione, oltre che della situazione in Libano. Nel 2016, Israele e Stati Uniti hanno firmato un accordo per 3,8 miliardi di dollari in aiuti militari da consegnare in 10 anni. L’intesa prevede che Israele possa chiedere ulteriori finanziamenti in caso di emergenza. (Nys)