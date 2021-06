Messico: analisti Banca centrale, pil in crescita del del 5,15 per cento a fine 2021 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto “Nessuna ripresa ordinaria” pubblicato a fine maggio, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse) parla di una possibile crescita al 5 per cento dell'economia (cui seguirebbe un +3,2 per cento nel 2022), spinta soprattutto dalle esportazioni legate al solido rimbalzo di quella Usa. Il paese dovrebbe beneficiare di una ripresa dei consumi privati, sostenuta dal sempre consistente flusso delle rimesse e dall’incedere della campagna vaccinale. L’organismo certifica la corsa dell’inflazione nella prima metà dell’anno, soprattutto per la crescita dei prezzi dei prodotti energetici, ma pronostica in prospettiva un rientro nel limite del 3 per cento. Due i moniti rivolti al Paese nordamericano: ricucire le diseguaglianze socio-economiche accelerate dalla pandemia, e mantenere alta l’attenzione sui rischi legati all’evolversi della crisi sanitaria, non potendo escludere nuove di contratto ai contagi basate su restrizioni alla mobilità. (segue) (Mec)