Nato: Guerini partecipa a riunione Consiglio Atlantico, pronti a rilanciare l'Alleanza (2)

- Piena concordanza sui contenuti del Nato 2030: l'approccio concettuale adottato esprime una adattamento complessivo a 360 gradi che, tuttavia, deve trovare piena implementazione con spirito di solidarietà. Pertanto, dal Ministro Guerini è giunto l'auspicio che con l'implementazione del "Nato 2030 – un'agenda transatlantica per il futuro", che sarà approvata dai capi di Stato e di governo, si possa procedere con speditezza anche verso un adattamento del fianco Sud che non rimanga esclusivamente nel dominio della sfera politica. In sintesi, si auspicano delle misure concrete volte a prevenire e contrastare i fenomeni di instabilità che andranno ad aumentare anche in ragione della presenza sempre più pervasiva di attori statuali. Sulla definizione della "agenda transatlantica per il futuro", Guerini ha aggiunto: "E' sicuramente un'agenda ambiziosa, come richiede l'attuale e futuro contesto di sicurezza. Agenda che si fonda sulle solide basi della nostra storia fatta di solidarietà, coesione ed unità e che poggia sui nostri valori condivisi di democrazia, libertà individuale e stato di diritto". (segue) (Com)