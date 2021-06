© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo in dirittura d'arrivo. Ci sono ancora verifiche da fare. Vogliamo vincere, a Roma e in tutte le altre città. Se Forza Italia preferisce Michetti o Matone? Non è un derby". Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani uscendo dall'incontro tra i vertici della coalizione di centrodestra. (Rer)