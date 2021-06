Nato: Di Maio, alleati consolidino capacità di adattamento a nuove sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi di Maio, è intervenuto oggi in videoconferenza alla riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi Nato, organizzata in vista del vertice dei capi di Stato e di Governo dell’Alleanza atlantica, previsto svolgersi a Bruxelles il 14 giugno prossimo. Lo rende noto la Farnesina. Nel suo intervento, Di Maio ha sottolineato l’importanza di poter consolidare un’ulteriore fase di adattamento della capacità dell’Alleanza per far fronte alle esigenze di sicurezza di un panorama internazionale sempre più complesso, favorendo un approccio a 360 gradi e mantenendo elevata l’attenzione sulle nuove sfide, quali ad esempio il nesso tra cambiamento climatico e sicurezza. Il titolare della Farnesina ha quindi rinnovato il pieno sostegno dell’Italia al mantenimento di un elevato livello di ambizione per i partenariati Nato, in particolare con i partner del Sud. Il ministro ha infine confermato il contributo dell’Italia per una conclusione ordinata della missione Nato Resolute Support in Afghanistan, ricordando la necessità di continuare a sostenere il processo di pace intra-afghano, anche nell’obiettivo di salvaguardare gli importanti progressi registrati in questi anni in termini di diritti civili e democratici e di ruolo della donna nella società afghana.(Com)