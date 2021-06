Roma 2021: Meloni, martedì chiudiamo su candidato, il tempo stringe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Michetti è il mio candidato, non il candidato di Fratelli d'Italia". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera. Ad ogni modo, ha aggiunto, "anche il profilo della dottoressa Matone è estremamente interessante". Ad oggi, però, non è stata presa una decisione perché "alcuni degli alleati non avevano avuto la possibilità di incontrare Michetti. La candidatura comunque non partiva da Fd’I". Il tempo però stringe e dunque l'auspicio e la convinzione è che martedì "si chiude" sul nome del candidato per la capitale: "L'unica cosa che penso non si possa più fare è perdere tempo: a questo punto dobbiamo mettere in campo un candidato”. Anche su Milano “c’è una situazione simile”, ha concluso. (Rin)