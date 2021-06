© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso, secondo quanto si apprende, interlocuzioni tra il presidente della conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga ed il governo per risolvere la questione relativa al limite di quattro persone al tavolo per gli esercizi pubblici. Interpretazione ritenuta dalla Conferenza "troppo restrittiva". (Rin)