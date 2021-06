© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La candidatura" dell'avvocato Enrico Michetti "comunque non partiva da Fratelli d'Italia" e pertanto Michetti "non è il candidato di Fratelli d'Italia". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. "Anche il profilo della dottoressa Matone è estremamente interessante", ha aggiunto.(Rer)