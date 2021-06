Roma 2021: ancora fumata grigia dal centrodestra sul candidato, si decide prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una fumata grigia dall'incontro tra i leader nazionali della coalizione di centrodestra sul candidato a sindaco per Roma. Nulla di fatto anche per le altre grandi città al voto in autunno. Oggi pomeriggio alla Camera si sono incontrati i vertici di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e degli altri gruppi politici della coalizione, come Rinascimento e Coraggio Italia. Nessuna decisione è stata presa e a termine del confronto, Antonio Tajani di Forza Italia, si è limitato a un laconico commento: "Siamo in dirittura d'arrivo. Ci sono ancora verifiche da fare. Vogliamo vincere, a Roma e in tutte le altre città". Su Roma sembrano essere due le ipotesi in campo: l'avvocato amministrativista Enrico Michetti e la giudice Simonetta Matone. (segue) (Rer)