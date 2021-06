Roma 2021: ancora fumata grigia dal centrodestra sul candidato, si decide prossima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A confermarlo, fuori da Montecitorio, Vittorio Sgarbi: i due nomi su cui si discute sono "Simonetta Matone che è molto forte nei sondaggi e sta a un palmo da Rampelli, ed Enrico Michetti. Si è fatto anche il nome di Tronca (prefetto, ex commissario per Roma, ndr) ma forse è tardi", ha detto Sgarbi. E alla domanda se Forza Italia preferisca Michetti o Matone per Roma, Tajani ha ironizzato: "Non è un derby". Nel tavolo, che si aggiornerà nuovamente martedì, "è stato definito che il candidato su Roma non sarà di Fratelli d'Italia e quello su Milano non sarà della Lega. Mi sembra chiusa ogni ipotesi di un candidato politico. Sarà un civico", ha sottolineato Sgarbi. E poco dopo la presidente di Fd'I, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione della trasmissione Porta a Porta su Rai1, ha tenuto a precisare: "Michetti è il mio candidato, non il candidato di Fratelli d'Italia" e che "anche il profilo della dottoressa Matone è estremamente interessante". Inoltre ha chiarito: "Alcuni degli alleati non avevano avuto la possibilità di incontrare Michetti. La candidatura comunque non partiva da Fd’I". (Rer)